Бывшему главе МИД Дмитрию Кулебе предлагали должность посла в США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Западные журналисты ссылаются на собственные источники.

Действующей госпожой послом в США является Оксана Маркарова. Кроме этого, отмечают, что Кулеба якобы отказался.

В то же время посольство Украины в столице США и Министерство иностранных дел не комментировали такую информацию издания.

Ранее Кулеба рассказал детали относительно того, как принял решение об увольнении. Об увольнении он узнал, когда пошел с женой в спортзал вечером, и как только он начал переодеваться, к нему позвонил премьер-министр. Он попросил Кулебу подъехать. Он сразу понял, о чем пойдет речь.

Он был министром в течение 4 лет. По его словам, он с первого дня в должности знал, что должность министра иностранных дел – это квота президента Украины.