Колишньому очільнику МЗС Дмитру Кулебі пропонували посаду посла в США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Західні журналісти посилаються на власні джерела.

Чинною пані послом у США є Оксана Маркарова. Крім цього, зазначають, що Кулеба нібито відмовився.

Водночас посольство України у столиці США та Міністерство закордонних справ не коментували таку інформацію видання.

Раніше Кулеба розповів деталі щодо того, як ухвалив рішення про звільнення. Про звільнення він дізнався, коли пішов із дружиною у спортзал ввечері, і щойно він почав перевдягатися, до нього зателефонував прем'єр-міністр. Він попросив Кулебу під'їхати. Він відразу зрозумів, про що йтиметься.

Він був міністром протягом 4 років. За його словами, він з першого дня на посаді знав, що посада міністра закордонних справ – це квота президента України.