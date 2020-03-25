Культурные институты просят правительство Шмыгаля не урезать им финансирование

Руководители Украинского культурного фонда, Института книги, Украинского института, Арсенала и Центра Довженко выступили с обращением к правительству по поводу будущих мер по экономии бюджетных средств.

Авторы обращения призвали сохранить рабочие места и безопасность институтов. В обращении говорится о том, что именно институты культуры могут стать первыми пострадавшими из-за невозможности проводить публичную деятельность.

Важно Кабмин хочет урезать бюджет на 50 миллиардов гривен

По их мнению, такая ситуация грозит распадом институциональной системы и потерей целого поколения талантливых создателей и менеджеров культуры.

Прежде всего, авторы считают необходимым перенаправить расходы развития, предусмотренные на культуру или другие цели в пределах бюджетов главных распорядителей, управляющих институтами культуры, на текущую институциональную поддержку.

Заявление поддержали:

исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив,

Директор Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький Арсенал" Олеся Островская-Лютая,

Директор Украинского института книги Александра Коваль,

Генеральный директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко,

Генеральный директор Украинского института Владимир Шейко.

Что известно об урезании правительством госбюджета

Кабинет Министров уже сегодня работает и в течение ближайших нескольких дней внесет в Верховную Раду изменения в бюджет. Урезать бюджет планируют на 50 миллиардов гривен. Такое заявление сделала заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив.

По ее словам, изменения будут предусматривать увеличение расходов на здравоохранение и создание стабилизационного фонда.

Кузнецов также сообщила, что Украине необходимо дополнительных 100 миллиардов гривен для борьбы с распространением коронавируса. Помочь в этом может Международный валютнпий фонд. Сейчас продолжаются переговоры по кредитованию на сумму, вдвое большую той, о которой говорилось в конце 2019 года.

Отметим, что согласно заявлению председателя комитета по гуманитарной политике Александра Ткаченко, правительство готовит решение по урезанию половины бюджетных средств, выделенных на культуру.



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