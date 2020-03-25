Культурные институты просят правительство Шмыгаля не урезать им финансирование
Руководители Украинского культурного фонда, Института книги, Украинского института, Арсенала и Центра Довженко выступили с обращением к правительству по поводу будущих мер по экономии бюджетных средств.
Авторы обращения призвали сохранить рабочие места и безопасность институтов. В обращении говорится о том, что именно институты культуры могут стать первыми пострадавшими из-за невозможности проводить публичную деятельность.
Важно Кабмин хочет урезать бюджет на 50 миллиардов гривен
По их мнению, такая ситуация грозит распадом институциональной системы и потерей целого поколения талантливых создателей и менеджеров культуры.
Прежде всего, авторы считают необходимым перенаправить расходы развития, предусмотренные на культуру или другие цели в пределах бюджетов главных распорядителей, управляющих институтами культуры, на текущую институциональную поддержку.
Заявление поддержали:
- исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив,
- Директор Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький Арсенал" Олеся Островская-Лютая,
- Директор Украинского института книги Александра Коваль,
- Генеральный директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко,
- Генеральный директор Украинского института Владимир Шейко.
Что известно об урезании правительством госбюджета
- Кабинет Министров уже сегодня работает и в течение ближайших нескольких дней внесет в Верховную Раду изменения в бюджет. Урезать бюджет планируют на 50 миллиардов гривен. Такое заявление сделала заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив.
- По ее словам, изменения будут предусматривать увеличение расходов на здравоохранение и создание стабилизационного фонда.
- Кузнецов также сообщила, что Украине необходимо дополнительных 100 миллиардов гривен для борьбы с распространением коронавируса. Помочь в этом может Международный валютнпий фонд. Сейчас продолжаются переговоры по кредитованию на сумму, вдвое большую той, о которой говорилось в конце 2019 года.
- Отметим, что согласно заявлению председателя комитета по гуманитарной политике Александра Ткаченко, правительство готовит решение по урезанию половины бюджетных средств, выделенных на культуру.
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