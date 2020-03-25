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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Культурні інституції просять уряд Шмигаля не урізати їм фінансування

      -
      Одеський оперний театр / Думская

      Керівники Українського культурного фонду, Інституту книги, Українського інституту, Мистецького Арсеналу та Центру Довженка виступили зі зверненням до уряду з приводу майбутніх заходів по економії бюджетних коштів.

      Автори звернення закликали зберегти робочі місця і безпеку інституцій. У зверненні мовиться про те, що саме інститути культури можуть стати першими постраждалими через неможливість проводити публічну діяльність.

      Важливо Кабмін хоче урізати бюджет на 50 мільярдів гривень

      На їхню думку, така ситуація загрожує розпадом інституційної системи і втратою цілого покоління талановитих творців і менеджерів культури.

      Перш за все, автори вважають за необхідне перенаправити видатки розвитку, передбачені на культуру або інші цілі в межах бюджетів головних розпорядників, керуючих інститутами культури, на поточну інституційну підтримку.

      Заяву підтримали: 

      • виконавча директорка Українського культурного фонду Юлія Федів,
      • Директорка Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький Арсенал" Олеся Островська-Люта,
      • Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль,
      • Генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко,
      • Генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

      Що відомо про урізання урядом держбюджету

      • Кабінет Міністрів вже сьогодні працює та упродовж найближчих кількох днів внесе до Верховної Ради зміни до бюджету. Урізати бюджет планують на 50 мільярдів гривень. Таку заяву зробила заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів.
      • За її словами, зміни передбачатимуть збільшення видатків на охорону здоров’я і створення стабілізаційного фонду.
      • Ковалів також повідомила, що Україні необхідно додаткових 100 мільярдів гривень для боротьби з поширенням коронавірусу. Допомогти у цьому може Міжнарожний валютнпий фонд. Зараз тривають перемовини щодо кредитування на суму, удвічі більшу за ту, про яку мовилося наприкінці 2019 року.
      • Відзначимо, що згідно із заявою голови комітету з гуманітарної політики Олександра Ткаченка, уряд готує рішення про урізанню половини бюджетних коштів, виділених на культуру.

      карантин
      Обмеження у період карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Новини України Мистецтво Бюджет 2020 Новини культури
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