Предлагали Кавказ, – туркомпания о походе в Карпаты для российских военных

Украинская туркомпания Kuluar отреагировала на обвинения в сотрудничестве с российскими военными. Директор Тарас Поздний заявил, что блогер опубликовал в своем ролике не весь разговор.

Менеджер отказалась брать предоплату

Поздний подчеркнул, что сначала клиент не говорил, что является военным из России. Когда он это отметил, то менеджер не отреагировала "критически".

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Да, в этом есть наша ошибка и разговор надо было завершать быстрее. Но подобных ситуаций не возникало и не могло бы быть,

– заявил Поздний.

Мол, российский военный не будет звонить украинской фирме. По словам директора, в компании не проговаривали подобную ситуацию: "Не продумали, как отказывать в таком случае. Наша ошибка. Будем исправляться".

Он подчеркнул, что менеджер отказалась помогать "военному России" с документами и предложила уйти в горы Кавказа. Однако эту часть разговора якобы вырезали. Теперь компания пропишет категории людей, с которыми нельзя сотрудничать.

Туров в Абхазию не проводили

По словам директора, Kuluar не организует туры в оккупированную Абхазию, а лишь консультирует туристов по выбору снаряжения и маршрута. Компания извинилась за "неправильно представленную информацию". При этом версия сайта, сохраненная в кеше, содержит информацию о походе по горам Абхазии.

В посольстве Грузии уже на это отреагировали и назвали "неприемлемым". Там отметили, что дипломатические отношения между странами находятся на высоком уровне, однако "определенные силы желают им навредить". Из-за организации туров на оккупированную территорию страны посольство обратилось в МИД Украины.

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Kuluar также решил отменить все походы в Россию. В то же время россиянам не будут отказывать в участии в турах: "Мы не приравниваем политику государства к каждому его гражданину".

Мы делаем ошибки, но стараемся их учесть и исправить в будущем,

– заверил Поздний.

Текст публикации Тараса Поздния в фейсбуке:

Когда я увидел заголовки видео и обвинения Kuluar в сотрудничестве с российскими военными, мягко говоря, я удивился. Я прослушал полную запись разговора. Подставной профессиональный звонок с целью спровоцировать менеджера на согласие сделать документы и принять предоплату. Сначала о военных не было упоминаний, а когда вспомнили – менеджер в разговоре никак на это критично не отреагировала. Да, в этом есть наша ошибка и разговор надо было завершать быстрее. Но подобных ситуаций не возникало и не могло бы быть (ну какой российский военный будет звонить украинской фирме?), возможности подобных случаев у нас даже не обсуждались. Не продумали как отказывать в подобном случае, наша ошибка, будем исправляться.

На менеджера достаточно сильно давили, повышая голос, чтобы сделали поход "под ключ" и взять предоплату.

Однако! МЕНЕДЖЕР ОТКАЗАЛАСЬ помогать с документами, брать предоплату и предложила уйти в горы Кавказа. К сожалению, этой части разговора в публичном доступе не оказалось.

Это для нас стало уроком, что нужно прописать категории людей, с которыми мы категорически не сотрудничаем и продумать, как вежливо и быстро им отказывать.

В Абхазии ни одного похода Kuluar не провел. Абхазию мы добавили давно, когда ее нам предложили как партнерскую программу. Это моя ошибка. Мы консультировали и передавали клиентов партнерам. Шла сборная группа, люди писали отзыв на том сайте, через который отправляли анкету. Потом мы перестали предоставлять даже консультации, убрали все даты, но сам маршрут висел на сайте, как и десяток других неактивных. Там, где есть год в названии, он у нас автоматически меняется на следующий – так надо для SEO. О маршруте мы забыли. Не учли мы, что даже наличие неактивного маршрута на сайте – это некорректно к нашим друзьям из Грузии.

За это прошу прощения у всех грузин, маршрут с сайта мы удалили.

Не впервые нам сделали замечание за походы по России и на Эльбрус. У меня есть объяснение, почему мы проводили эти программы, но сейчас оно ненужное. Учитывая насколько этот пункт важен для многих украинцев.

KULUAR СНИМАЕТ ВСЕ ДАТЫ ПОХОДОВ ПО РОССИИ И ЭЛЬБРУСУ и больше не будет проводить эти программы.

Что же касается россиян в группах – то мы не отказываем людям лишь по гендерному, расовому или национальному признаку. Мы не приравниваем политику государства к каждому его гражданину. Россияне, которые ходят с украинским клубом, обычно очень хорошие люди, которые имеют диаметрально противоположное мнение к позиции провластной России.

Что известно о скандале