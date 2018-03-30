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Кум Путина Медведчук признался, будет ли баллотироваться в президенты Украины

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Медведчук не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году
Медведчук не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году / Фото из открытых источников

Кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году, однако не исключает участия в будущих выборах в Верховную Раду.

Об этом он заявил в интервью BBC.

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В президентских выборах участвовать не собираюсь. В парламентских – наверное, да. Я еще не принял это решение для себя,
– заявил Медведчук.

Кум Путина также подтвердил, что еще не решил – создавать ли свою партию или присоединиться к какой-либо из существующих политических сил.

В то же время Медведчук признался, что в украинском политикуме ему близки принципы, которые исповедуют "Оппозиционный блок" и партия "За жизнь!". Поэтому он не исключил возможность присоединения к одной из них перед выборы в Раду.

"Это две политические силы, которые я поддерживаю, идеи и программы которых мне близки", – сказал он.

Напомним, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что намерена баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах, которые состоятся в 2019 году.

Теги: Новости политики Новости Украины Виктор Медведчук
Источник: 24 Канал
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