Кум Путіна Медведчук зізнався, чи балотуватиметься у президенти України

Кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що не буде балотуватися у президенти України в 2019 році, проте не виключає участі в майбутніх виборах до Верховної Ради.

Про це він заявив у інтерв'ю BBC.

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У президентських виборах брати участь не збираюся. У парламентських – напевно, так. Я ще не прийняв це рішення для себе,

– заявив Медведчук.

Кум Путіна також підтвердив, що ще не вирішив – створювати свою партію чи приєднатися до будь-якої з існуючих політичних сил.

Водночас Медведчук зізнався, що в українському політикумі йому близькі принципи, які сповідують "Опозиційний блок" і партія "За життя!". Тому він не виключив можливість приєднання до однієї з них перед вибори в Раду.

"Це дві політичні сили, які я підтримую, ідеї і програми яких мені близькі", – сказав він.

Нагадаємо, лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що має намір балотуватися на пост президента України на наступних виборах, які відбудуться в 2019 році.