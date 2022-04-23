Место нахождения Медведчука могли сообщить его соратники или партнеры. Здесь прослеживается очень интересный момент: "кума" выслеживали три недели.

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Соратники Медведчука заговорили по-другому

Приблизительно три недели назад россияне убежали из Киевской области. Сразу после этого, за три недели до того, как поймали главного пророссийского политика в Украине, все его бывшие приспешники резко меняют риторику. Они начинают занимать проукраинскую позицию.

Виктор Медведчук / Фото СБУ

Важно Россия потерпела одно из главных поражений

В ОПЗЖ всегда существовало разделение на две группы: Бойко-Левочкина и Медведчука-Рабиновича. Эти группировки постоянно между собой конфликтовали. У них был стратегический совет партии, на котором они должны были находить консенсусные решения того или иного вопроса, но вместо этого постоянно вели внутрипартийную борьбу между собой. Сейчас группа Бойко-Левочкина планирует создать новый политический проект.

Если бы Путин хотел забрать Медведчука к себе, то давно бы это мог сделать. Три недели было вполне достаточно для перевозки опального лидера ОПЗЖ в Россию.

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