Верховная Рада согласовала командировку депутата от партии "Слуга народа" Александра Куницкого в еврейское государство. Разрешение предоставили в рамках деятельности депутатской группы по межпарламентским связям с Израилем, где он является сопредседателем.

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"Схемы" пообщались с источниками, имеющими доступ к информации о пересечении границы, получили от Верховной Рады отчет о поездке Куницкого и взяли комментарий у парламента. Журналисты выяснили, что командировка нардепа должна была длиться с 3 по 7 июля 2023 года. Однако народный избранник вернулся в Украину 22 июля. На момент его поездки в нашем государстве уже действовал запрет на выезд за границу должностных лиц во время военного положения без надлежащих на то оснований.

В материале отмечается, что в период после рабочей командировки и до возвращения в Украину этого нардепа заметили в США. А именно в аэропорту Флориды (речь идет о St. Pete-Clearwater International Airport). Также в расследовании говорится, что из группы Куницкий был единственным откомандированным в Израиль депутатом.



Ответ Верховной Рады / Фото "Схем"

Журналисты выяснили, что Куницкий 11 июля представил отчет за эту поездку на имя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. В тот момент герой расследования еще не вернулся в Украину. В Верховной Раде не ответили на вопрос "Схем" о том, кто стал инициатором командировки и кто это согласовывал, однако подчеркнули, что на поездку бюджетные средства не тратились.

Целью поездки Куницкий назвал "развитие и укрепление дружеских отношений между странами", а среди лиц, с которыми встречались, нардеп указал депутатов Кнессета, представителей еврейского сообщества, религиозных общин и граждан Украины, "временно пребывающих в Израиле". Никаких фамилий депутат не назвал. Отсутствуют упоминания о таких встречах и в соцсетях нардепа. А на сайте Верховной Рады информация о деятельности депутатской группы по межпарламентским связям с Государством Израиль не обновлялась с октября 2021 года,

– говорится в материале.



Отчет нардепа Куницкого / Фото "Схем"

К слову, журналисты также обратили внимание, что Куницкий указывал недвижимость в Израиле в декларации за 2020 год. Нардеп с 2017 года владеет в Хайфе квартирой, стоимость которой составляет около 5 миллионов гривен. На момент ее приобретения депутат не указал информацию о ссуде в размере более 303 тысяч шекелей (примерно 2,3 миллиона гривен), из-за чего НАПК составило на него протокол в 2021 году.

Почему именно Флорида

Как выяснили "Схемы", во Флориде живут родственники Куницкого. Также в этом американском штате проживает его официальный помощник Дмитрий Никонов, уехавший из Украины за 3 месяца до полномасштабного вторжения России. Он является владелецем харьковского холдинга по изготовлению зарядных станций Autoenterprise.



Даты выезда и въезда Куницкого / Инфографика "Схем"

В 2020 году НАБУ открыло уголовное производство после выхода расследования "Схем" о том, что депутат Куницкий использовал свой мандат в интересах компании Autoenterprise Дмитрия Никонова. Куницкий и представители компании отвергали эти обвинения. Расследование НАБУ продолжается до сих пор,

– отмечается в расследовании.

По данным журналистов, в прошлом году Куницкий провел за границей 132 дня. А в 2023 году за первые 7 месяцев нардеп пробыл за пределами Украины 54 дня.



Куницкий провел за границей дольше разрешенного / Инфографика "Схем"

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