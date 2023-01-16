Городские власти Киева накануне Водокрещей напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничений, действующие в условиях военного положения. Людей призывают воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий.

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Страна-агрессорка может использовать в своих целях собрание людей

Власти в Киеве обратились в религиозные организации. В ведомстве объяснили, почему массовые мероприятия во время военного положения опасны. В частности, враждебная страна может совершить провокации в отношении верующих и рядовых граждан.

Учитывая военную агрессию России относительно Украины, проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве,

– говорится в сообщении.

На традиционных локациях будут дежурить спасатели

Чтобы избежать травмирования и других опасных ситуаций, Киев организует дежурство спасателей на традиционных для Водокреща локациях. Однако все же горожан настойчиво призывают в этом году отказаться от купания в водоемах на Водокреще.