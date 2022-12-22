Мужчину задержали в пункте пропуска "Рени", что в Одесской области. Он пытался себя выдать за многодетного отца.
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Человек купил фальшивые документы
По данным начальника пресс-службы Измаильского пограничного отряда Южного регионального управления ГНСУ Игоря Перегняка, у мужчины были свидетельства о рождении троих детей. Впрочем, как оказалось, что два документа были ложными.
Настоящим было свидетельство старшей дочери. Девочка должна остаться жить в Украине вместе с дедушкой.
35-летний мужчина подделал документы на мальчиков-близнецов. В ГНСУ отметили, что фальшивые свидетельства о рождении были сделаны качественно.
Муж впоследствии признался
Доказывать, что мужчина использует подделки, пришлось с помощью технических средств пограничного контроля. Нарушитель все же признался, что приобрел свидетельство у своего знакомого. За фейковые документы он заплатил 3 тысячи долларов.
Сотрудники Пограничной службы обратились с этим инцидентом в полицию. Решается вопрос о начале уголовного производства.
Обыски в храме УПЦ МП в Одесской области
- 9 декабря СБУ провела обыск в учреждениях Украинской православной церкви московского патриархата Балты Одесской области.
- По информации СБУ, обыски прошли, чтобы выяснить, оправдывают или отрицают российскую агрессию в московской церкви Балты. Следователи обнаружили в епархиальном управлении портрет настоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла.
- Кроме этого, в монастыре хранили литературу с пропагандой "русского мира", изданную в России. По таким материалам учатся в семинариях и приходских школах. Также нашли инструкции по предотвращению сближения УПЦ с ПЦУ и возражениями каноничности ПЦУ.