Купите квартиру: Власенко заявил об интересном аспекте закона о конфискации

Нардеп Сергей Власенко заявил о несовершенстве законопроекта о гражданской конфискации. Мол, если к чиновнику будут вопросы, то могут конфисковать имущество и других людей, с которыми он обсуждал какие-то покупки.

В эфире проекта "Право на власть" Сергей Власенко предложил ведущей Натальи Мосейчук купить квартиру. В ответ телеведущая отметила, что охотно сделала бы это.

К слову: Конфискация незаконного имущества чиновников: Рада поддержала законопроект

"Теперь если ко мне будет подозрение в коррупции, ваша квартира может быть конфискована. Ее могут арестовать, передать в Агентство по вопросам незаконных активов (АРМА) и еще до признания меня коррупционером продать. А потом, когда признают, что я не коррупционер, вы будете 10 лет бегать и разбираться", – заявил парламентарий.

Мнения других присутствующих в студии в этом вопросе разделились. Если член "Европейской солидарности" Артур Герасимов и экс-генпрокурор Святослав Пискун согласились с такой трактовкой, то депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин и главный военный прокурор Виктор Чумак заверили, что это не так.

Это не фантазии. К сожалению, это я просто обрисовал ситуацию, как она может быть использована,

– заверил Власенко.

Зато Ярослав Юрчишин отметил, что для того, чтобы доказать, что это указание как-то повлияло на решение купить квартиру, нужно будет в суде провести долгие годы.

Что предусматривает законопроект о гражданской конфискации?Законопроект позволяет взыскивать активы из чиновников в доход государства, если суд примет соответствующее решение о незаконности их приобретения.



Кроме того, этот законопроект регулирует определение того, что именно является незаконным активом. Такими будут считаться те активы, стоимость которых более чем 14,4 миллиона гривен превышает доходы чиновника.