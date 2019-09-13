Купіть квартиру: Власенко заявив про цікавий аспект закону про конфіскацію
Нардеп Сергій Власенко заявив про недосконалість законопроєкту про цивільну конфіскацію. Мовляв, якщо до чиновника будуть питання, то можуть конфіскувати майно й інших людей, з якими він обговорював якісь покупки.
В ефірі проекту "Право на владу" Сергій Власенко запропонував ведучій Наталії Мосейчук купити квартиру. У відповідь телеведуча зазначила, що щалюбки зробила б це.
До слова: Конфіскація незаконного майна чиновників: Рада підтримала законопроєкт
"Тепер якщо до мене буде підозра в корупції, ваша квартира може бути конфіскована. Її можуть арештувати, передати в Агентство з питань незаконних активів (АРМА) і ще до визнання мене корупціонером продати. А потім, коли визнають, що я не корупціонер, ви будете 10 років бігати і розбиратися", – заявив парламентар.
Думки інших присутніх у студії в цьому питанні розділилися. Якщо член "Європейської солідарності" Артур Герасимов та ексгенпрокурор Святослав Піскун погодилася з таким трактуванням, то депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин і головний військовий прокурор Віктор Чумак запевнили, що це не так.
Це не фантазії. На жаль, це я просто змалював ситуацію, як вона може бути використана,
– запевнив Власенко.
Натомість Ярослав Юрчишин наголосив, що для того, аби довести, що ця вказівка якось вплинула на рішення купити квартиру, потрібно буде у суді провести довгі роки.
Що передбачає законопроєкт про цивільну конфіскацію?Законопроєкт дозволяє стягувати активи з чиновників у дохід держави, якщо суд ухвалить відповідне рішення про незаконність їх набуття.
Крім того, цей законопроєкт урегульовує визначення того, що саме є незаконним активом. Такими вважатимуться ті активи, вартість яких у понад 14,4 мільйона гривень перевищує доходи чиновника.
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