"Купите нормальную страну": жители оккупированного Крыма жалуются на отключение света
Жители оккупированного Россией Крыма недовольны отключением света на полуострове. Проблемы с электроэнергией препятствуют работе бытовой техники.
Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.
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"Паблик Ялты. Как бороться с отключениями света?", – говорится в сообщении.
К сообщению также прикреплены скриншоты с жалобами местных жителей. Все они озабочены проблемой с отключениями света на оккупированном полуострове.
В частности, пользователи сообщают, что в Ялте каждый вечер отключают свет на несколько минут. Это якобы негативно влияет на работу техники.
Источник: 24 Канал
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