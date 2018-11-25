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      "Купите нормальную страну": жители оккупированного Крыма жалуются на отключение света

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      Жители оккупированного Крыма жалуются на отключение света
      Жители оккупированного Крыма жалуются на отключение света / Фото из открытых источников

      Жители оккупированного Россией Крыма недовольны отключением света на полуострове. Проблемы с электроэнергией препятствуют работе бытовой техники.

      Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

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      "Паблик Ялты. Как бороться с отключениями света?", – говорится в сообщении.

      К сообщению также прикреплены скриншоты с жалобами местных жителей. Все они озабочены проблемой с отключениями света на оккупированном полуострове.

      В частности, пользователи сообщают, что в Ялте каждый вечер отключают свет на несколько минут. Это якобы негативно влияет на работу техники.

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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