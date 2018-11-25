"Купите нормальную страну": жители оккупированного Крыма жалуются на отключение света

Жители оккупированного Россией Крыма недовольны отключением света на полуострове. Проблемы с электроэнергией препятствуют работе бытовой техники.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

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"Паблик Ялты. Как бороться с отключениями света?", – говорится в сообщении.

К сообщению также прикреплены скриншоты с жалобами местных жителей. Все они озабочены проблемой с отключениями света на оккупированном полуострове.

В частности, пользователи сообщают, что в Ялте каждый вечер отключают свет на несколько минут. Это якобы негативно влияет на работу техники.