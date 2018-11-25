"Купіть нормальну країну": жителі окупованого Криму скаржаться на відключення світла
Жителі окупованого Росією Криму незадоволені відключенням світла на півострові. Проблеми з електроенергією перешкоджають роботі побутової техніки.
Про це повідомляє блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.
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"Паблік Ялти. Як боротися з відключеннями світла?", – мовиться у повідомленні.
До допису також прикріплені скріншоти із скаргами місцевих жителів. Усі вони стурбовані проблемою з відключеннями світла на окупованому півострові.
Зокрема, користувачі повідомляють, що в Ялті щовечора відключають світло на кілька хвилин. Це нібито негативно впливає на роботу техніки.
Джерело: 24 Канал
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