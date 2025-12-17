Укр Рус
24 Канал Новости Украины Силы обороны контролируют 90% Купянска и вернули часть Покровска, – Сырский
17 декабря, 13:26
2

Силы обороны контролируют 90% Купянска и вернули часть Покровска, – Сырский

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Силы обороны Украины вернули под контроль 90% Купянска и часть Покровска, отбросив российских оккупантов благодаря активным действиям.
  • На заседании "Рамштайн" Сырский подчеркнул важность международной помощи для укрепления обороны Украины.

Главнокомандующий ВСУ принял участие в 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Он рассказал об успехах на Покровском направлении и обороне Купянска.

Российская армия продолжает штурмовать позиции украинских военных. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает 24 Канал.

Смотрите также Для продолжения наступления Россия значительно нарастила группировку, – Сырский

Что известно об успехах ВСУ на фронте?

Силы обороны Украины отбросили оккупантов от Купянска и вернули под контроль почти 90% территории города. Это произошло благодаря активным поисково-ударным действиям.

На Покровском направлении украинские подразделения удерживают оборону и перехватывают инициативу. Благодаря контрнаступлению вернули контроль над 16 квадратными километрами в северной части города и 56 квадратными километрами в районах Гришино, Котлино и Удачное.

Сырский отметил, что внешняя поддержка имеет большое значение для Сил обороны Украины. Поэтому военные призывают партнеров нарастить объемы международной помощи, чтобы укрепить противовоздушную и противоракетную оборону и повысить эффективность огневого поражения.

Что известно о продвижении россиян?

  • Россия нарастила свою группировку до 710 тысяч человек, хотя не имеет существенных успехов на фронте в Украине.

  • В Купянске по подсчетам защитников, может находиться 100 – 200 заблокированных россиян. Так в городе продолжается операция по освобождению от оккупантов, однако пребывание гражданских затрудняет работу.