Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, российские оккупанты продолжают заниматься терроризмом. Они ударили по грузовику FPV-дроном.

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Сколько людей сейчас живет в Купянске

Команда энергетиков выехала на ремонт линии электросетей, которая была повреждена в результате российского обстрела. Именно тогда враг ударил по грузовику. Дрон прилетел по кузову.

К счастью, энергетики среагировали на сигнал воздушной тревоги. Поэтому на момент удара они находились в укрытии.

Россияне специально обстреливают наших ремонтников, наши экстренные службы, чтобы на Купянщине не было нормальной жизни,

– отметила Черненко.

Кроме того, 9 июля российские оккупанты ударили по машине экстренной медицинской помощи.

Также руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что сейчас в Купянске проживает около 1300 человек. Их призывают эвакуироваться, ведь россияне несколько раз в день обстреливают город. До полномасштабной войны согласно открытым источникам в Купянске проживало более 26 тысяч человек.

Добавим, 9 июля враг массированно ударил FPV-дронам по Доброполью в Донецкой области. Известно о 5 раненых.