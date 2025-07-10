Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, російські окупанти продовжують займатися тероризмом. Вони вдарили по вантажівці FPV-дроном.

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Скільки людей зараз живе в Куп'янську

Команда енергетиків виїхала на ремонт лінії електромереж, яка була пошкоджена внаслідок російського обстрілу. Саме тоді ворог вдарив по вантажівці. Дрон прилетів по кузову.

На щастя, енергетики зреагували на сигнал повітряної тривоги. Тому на момент удару вони перебували в укритті.

Росіяни спеціально обстрілюють наших ремонтників, наші екстрені служби, щоб на Куп'янщині не було нормального життя,

– наголосила Черненко.

Окрім того, 9 липня російські окупанти вдарили по машині екстреної медичної допомоги.

Також керівник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що зараз в Куп'янську проживає близько 1300 людей. Їх закликають евакуюватися, адже росіяни кілька разів на день обстрілюють місто. До повномасштабної війни згідно з відкритими джерелами в Куп'янську проживало понад 26 тисяч людей.

Додамо, 9 липня ворог масовано вдарив FPV-дронам по Добропіллю на Донеччині. Відомо про 5 поранених.