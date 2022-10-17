Во время освобождения поселка в Харьковской области бойцы спецподразделения KRAKEN натолкнулись на взвод россиян. Украинские бойцы вступили в сражение с врагом.

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В результате от россиян остались только заброшенная техника и тела. Враг отступил с огромными потерями. 16 октября бойцы опубликовали мощное видео с кадрами, как они выгоняют оккупантов прочь с нашей территории.

Как украинские военные освобождали Купянск-Узловой от оккупантов: видео (Внимание! Видео 18+)

Что известно об освобождение Купянска-Узлового

Информация о том, что наши военные вошли в деревню, впервые появилась 26 сентября. Украинские защитники обнародовали фото на въезде в населенный пункт.

Уже на следующий день ГУР Минобороны опубликовало видео, как в Купянске-Узловом подняли флаг Украины. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, этот поселок является стратегической точкой.

Именно через него оккупанты по железной дороге поставляли вооружение своим подразделениям. Купянск-Узловой – одна из крупнейших логистических развязок на территории Харьковской области, и теперь населенный пункт находится под контролем Украины.

Где находится Купянск-Узловой / Карта Deep State Map

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