Під час звільнення селища на Харківщині бійці спецпідрозділу KRAKEN натрапили на взвод росіян. Українські бійці вступили у бій з ворогом.

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У результаті від росіян залишилися лише покинута техніка й тіла. Ворог відступив з величезними втратами. 16 жовтня бійці опублікували потужне відео з кадрами, як вони женуть окупантів геть з нашої території.

Як українські військові звільняли Куп'янськ-Вузловий від окупантів: відео (Увага! Відео 18+)

Що відомо про звільнення Куп'янська-Вузлового

Інформація про те, що наші військові зайшли в селище, вперше з'явилася 26 вересня. Українські захисники оприлюднили фото на в'їзді у населений пункт.

Вже наступного дня ГУР Міноборони опублікувало відео, як у Куп'янську-Вузловому підняли прапор України. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, це селище є стратегічною точкою.

Саме через нього окупанти залізницею постачали озброєння своїм підрозділам. Куп'янськ-Вузловий – одна з найбільших логістичних розв'язок на території Харківської області, і тепер населений пункт перебуває під контролем України.

Де розташований Куп'янськ-Вузловий / Карта Deep State Map

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