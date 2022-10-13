Сьогодні, 13 жовтня, окупанти обстріляли населений пункт тричі. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
Варте уваги Людей лякали нашим підрозділом, вони сильно здивувались, – учасник звільнення Куп’янська
Які об'єкти постраждали
За словами кореспондентки, ворожого удару зазнав місцевий ринок. Внаслідок обстрілу знищений магазин. Окрім цього, приліт зафіксували поруч із будівлею, в якій колись базувалися самі росіяни.
Обстріляний Куп'янськ / Фото 24 каналу
Ситуація у звільненому Куп'янську: що відомо
- ЗСУ повністю звільнили Куп'янськ Харківської області від російських окупантів. У місті знову майорить український прапор.
- Росіяни залишили по собі лише розруху, занепад та біль. Однак українська влада переконана: після деокупації Куп'янськ чекає відбудова, адже з Україною повертається цивілізація й порядок.
- На жаль, навіть після деокупації місцеві жителі не можуть почуватися у безпеці. Окупанти нещадно обстрілюють місто, руйнуючи інфраструктуру та цивільні об'єкти.