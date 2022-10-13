Сьогодні, 13 жовтня, окупанти обстріляли населений пункт тричі. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Які об'єкти постраждали

За словами кореспондентки, ворожого удару зазнав місцевий ринок. Внаслідок обстрілу знищений магазин. Окрім цього, приліт зафіксували поруч із будівлею, в якій колись базувалися самі росіяни.

Обстріляний Куп'янськ / Фото 24 каналу

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