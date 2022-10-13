Сегодня, 13 октября, оккупанты обстреляли населенный пункт трижды. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
Достойно внимания Людей пугали нашим подразделением, они сильно удивились, – участник освобождения Купянска
Какие объекты пострадали
По словам корреспондентки, вражеский удар потерпел местный рынок. В результате обстрела уничтожен магазин. Кроме того, прилет зафиксировали рядом со зданием, в котором когда-то базировались сами россияне.
Обстрелянный Купянск / Фото 24 канала
Ситуация в освобожденном Купянске: что известно
- ВСУ полностью освободили Купянск Харьковской области от российских оккупантов. В городе снова развевается украинский флаг.
- Россияне оставили после себя только разруху, упадок и боль. Однако украинские власти убеждены: после деоккупации Купянск ждет восстановление, ведь вместе с Украиной возвращается цивилизация и порядок.
- К сожалению, даже после деоккупации местные жители не могут чувствовать себя в безопасности. Оккупанты беспощадно обстреливают город, разрушая инфраструктуру и гражданские объекты.