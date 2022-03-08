Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что выплаты уже получили полмиллиона пенсионеров.

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В некоторых отделениях нет связи с базой данных

Есть трудности получения пенсий через почтовые отделения, когда отсутствует связь с центральной базой данных. Например в городе Купянск, где оккупанты уничтожили помещение почты. Но эти вопросы решаем,

– объяснил Синегубов.

Глава ОВА рассказал, что уже начали выплату социальных пособий. Однако в некоторых населенных пунктах это происходит с задержкой из-за работы серверов.

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