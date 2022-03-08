Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що виплати вже отримали пів мільйона пенсіонерів.

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У деяких відділеннях нема зв'язку з базою даних

Є труднощі отримання пенсій через поштові відділення, коли відсутній зв'язок з центральною базою даних. Для прикладу у місті Куп'янськ, де окупанти знищили приміщення пошти. Але ці питання вирішуємо,

– пояснив Синєгубов.

Голова ОВА розповів, що наразі вже розпочали виплату соціальних допомог. Проте у деяких населених пунктах це відбувається з затримкою – через роботу серверів.

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