Начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш рассказал 24 Каналу о ситуации на этом направлении. По его словам, российские оккупанты пытаются пробить нашу оборону, но сталкиваются с яростным сопротивлением.
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Так, за прошедшие сутки 92 отдельная механизированная бригада имени Ивана Сирко уничтожила с помощью FPV-дрона еще одну установку ТОС – тяжелую огнеметную систему "Буратино".
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"Это просто невероятные навыки и умения, потому что один такой дрон может стоить пол тысячи долларов, а одна такая система – миллионы долларов", – отметил Евлаш.
Кроме ТОС, защитники ликвидировали на этом направлении также:
- почти 130 оккупантов;
- один автомобиль;
- склад с боеприпасами;
- семь беспилотников.
Зачем враг давит на Купянском направлении
"Это комплексный вопрос. Это и пропагандистская картинка, и попытки разделить наши Силы обороны. Они пытаются пробить клин к реке Оскол", – отметил Евлаш.
В частности, враг давит на Новоегоровку. За прошедшие сутки он 570 раз обстрелял украинские позиции из разного вооружения. Кроме того, произошло пять боевых столкновений.
Ситуация на Востоке: последние новости
- Украинские военные продолжают продвижение на южном фланге Бахмута. По состоянию на 28 августа защитники освободили 44 квадратных километра вокруг города.
- Идут интенсивные бои на Лиманском направлении. Враг пытается наступать, а Силы обороны его сдерживают. Позиции сторон меняются несколько раз в сутки.
- Учитывая значительные потери, враг вынужден перегруппироваться на Купянско-Лиманском направлении. С территории России заходят новые части.