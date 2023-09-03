Начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш рассказал 24 Каналу о ситуации на этом направлении. По его словам, российские оккупанты пытаются пробить нашу оборону, но сталкиваются с яростным сопротивлением.

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Так, за прошедшие сутки 92 отдельная механизированная бригада имени Ивана Сирко уничтожила с помощью FPV-дрона еще одну установку ТОС – тяжелую огнеметную систему "Буратино".

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"Это просто невероятные навыки и умения, потому что один такой дрон может стоить пол тысячи долларов, а одна такая система – миллионы долларов", – отметил Евлаш.

ТОС "Буратино" – тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72, разработанная в 1971–1979 годах. Имеет 30 направляющих.

Кроме ТОС, защитники ликвидировали на этом направлении также:

почти 130 оккупантов;

один автомобиль;

склад с боеприпасами;

семь беспилотников.

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"Это комплексный вопрос. Это и пропагандистская картинка, и попытки разделить наши Силы обороны. Они пытаются пробить клин к реке Оскол", – отметил Евлаш.

В частности, враг давит на Новоегоровку. За прошедшие сутки он 570 раз обстрелял украинские позиции из разного вооружения. Кроме того, произошло пять боевых столкновений.

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