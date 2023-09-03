Начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш розповів 24 Каналу про ситуацію на цьому напрямку. За його словами, російські окупанти намагаються пробити нашу оборону, але стикаються з шаленим спротивом.

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Так, за минулу добу 92 окрема механізована бригада імені Івана Сірка знищила за допомогою FPV-дрона ще одну установку ТОС – важку вогнеметну систему "Буратіно".

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"Це просто неймовірні навички та вміння, тому що один такий дрон може коштувати пів тисячі доларів, а одна така система – мільйони доларів, – наголосив Євлаш.

ТОС "Буратіно" – важка вогнеметна система залпового вогню на базі танка Т-72, розроблена в 1971–1979 роках. Має 30 напрямних.

Крім ТОС, захисники ліквідували на цьому напрямку також:

майже 130 окупантів;

одну автівку;

склад з боєприпасами;

сім безпілотників.

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"Це комплексне питання. Це і пропагандистська картинка, і намагання розділити наші Сили оборони. Вони намагаються пробити клин до річки Оскіл", – зазначив Євлаш.

Зокрема, ворог тисне на Новоєгорівку. За минулу добу він 570 разів обстріляв українські позиції з різного озброєння. Крім того, відбулось п'ять бойових зіткнень.

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