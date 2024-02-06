Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Он отметил, что сейчас на Купянском направлении количество российских солдат остается в пределах 40 тысяч, передает 24 Канал.

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В ВСУ рассказали о ситуации на Купянском направлении

Евлаш отметил, что осенью количество группировки противника на Лимано-Купянском направлении имело общую численность в 110 тысяч. В то же время, по его словам, именно на Купянском направлении численность остается плюс-минус постоянной и составляет около 40 тысяч человек.

Представитель Восточной группировки ВСУ, говоря о личном составе, заметил, что это не означает, что все 40 тысяч оккупантов одновременно участвуют в боях на передней линии соприкосновения.

"Это общее количество, в которое входят и подразделения обеспечения, тыловые подразделения, обслуживания, рембаты, связисты, медики и другие", – подчеркнул он.

Евлаш также уточнил количество техники оккупантов, сосредоточенной на Купянском направлении.

Сейчас там оккупанты держат наготове:

533 танка;

650 боевые бронированные машины;

430 артиллерийских систем;

160 реактивных систем залпового огня.

В то же время представитель подчеркнул, что не все оружие и техника россиян находится в надлежащем состоянии. Ведь стволы в пушках изнашиваются, и количество обстрелов со стороны России на фоне нехватки боеприпасов уже уменьшилось.

К тому же хочу подчеркнуть тем, кто разводит панику, что враг подтягивает резервы. Да, они подтягивают резервы, но эти резервы они подтягивают на замену ранее уничтоженным,

– отметил Евлаш.

Кроме того, он рассказал, что интенсивность и продолжительность подготовки оккупантов также уменьшилась. Если раньше это было три – четыре месяца, то сейчас это два – три месяца.

Россияне хотят захватить Купянск и выйти на левый берег Оскола

Начальник пресс-службы штурмовой бригады Гвардии Наступления "Стальной Граница" Иван Шевцов в эфире "Радио Свобода" рассказал, что российские военные пытаются захватить город Купянск и поселок Купянск-Узловой в Харьковской области. К тому же оккупанты стремятся выйти на рубежи левого берега реки Оскол.

Полковник также отметил, что российские военные пополняют силы и восстанавливают потери на этом направлении.

"Практически ежедневно на Купянско-Лиманском направлении РФ теряет от 200 до 300 военнослужащих и около 20 единиц боевой техники", – рассказал Шевцов.

Он подчеркнул, что захватить эту часть Лимано-Купянского направления россияне стремятся последние полгода. Шевцов также призвал местных жителей указанных населенных пунктов, по возможности, эвакуироваться. Потому что армия России осуществляет хаотичные артобстрелы обычно не по позициям Сил обороны, а именно по мирным жителям и гражданским объектам.