Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. В своем посте он отметил, что важно, чтобы западные партнеры осознавали реальную необходимость помощи, передает 24 Канал.

К теме Перераспределили силы, обсудили сценарии действий, – Сырский побывал на Купянском направлении

Какова ситуация на Купянском направлении

Коваленко подтвердил, что под Купянском оккупационная армия действительно концентрирует значительные силы, однако статистика, приведенная Forbes, несколько отличается от реальности. Однако на Западе должны осознать всю серьезность ситуации. Особенно, по словам Коваленко, это касается тех, кто принимает решение о военной помощи Украине.

Руководитель ЦПД отметил, что поддержка Украины защищает весь мир от путинской агрессии. Это, по мнению Коваленко, и в интересах США.

Утопично думать, что все можно будет решить до декабря 2024 года, если Украина будет в более слабом положении, как может казаться некоторым кандидатам в президенты. Наоборот, тогда придется давать еще больше оружия и быстро, потому что Путин никогда не пойдет на условия. Его цель – уничтожение Украины. И заставить его пойти на какие-то условия возможно только силой, а не слабостью,

– подчеркнул Коваленко.

Какую статистику привели в Forbes

Журналисты Forbes заявили, что оккупанты "готовят подарок" к мартовским выборам в России. В частности, враг планирует захватить Купянск на Харьковщине.

СМИ утверждает, что на этом участке фронта российская армия якобы сосредоточила 500 танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц, а также 40 тысяч солдат. В то же время журналисты отметили, что возле Купянска наше государство сосредоточило 10 бригад – около 20 тысяч военнослужащих. Также там стоят сотни танков, боевых машин и гаубиц.

В то же время председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, комментируя статью Forbes, заметил, что ожесточенные бои на Купянском направлении продолжаются с февраля 2022 года. Хотя и россиянам удалось захватить город, впрочем, осенью 2022 года вернули город под контроль. С тех пор враг ежедневно обстреливает Купянский район КАБами, ФАБами, артиллерией, РСЗО, дронами.

Но ВСУ все это время отражают атаки врага, мы постоянно усиливаем обороноспособность всей области. Вооруженные силы готовы к любым дальнейшим сценариям, действий противника и быстрого реагирования на результаты разведки. Нам есть что противопоставить врагу!

– подчеркнул Синегубов.