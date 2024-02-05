Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. У своєму дописі він наголосив, що важливо, аби західні партнери усвідомлювали реальну необхідність допомоги, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Куп'янському напрямку

Коваленко підтвердив, що під Куп'янськом окупаційна армія дійсно концентрує значні сили, однак, статистика, наведена Forbes, дещо відрізняється від реальності. Однак, на Заході повинні усвідомити усю серйозність ситуації. Особливо, за словами Коваленка, це стосується тих, хто увалює рішення щодо військової допомоги Україні.

Керівник ЦПД наголосив, що підтримка України захищає весь світ від путінської агресії. Це, на думку Коваленка, й в інтересах США.

Утопічно думати, що все можна буде вирішити до грудня 2024 року, якщо Україна буде в слабшому становищі, як може здаватися деяким кандидатам у президенти. Навпаки, тоді доведеться давати ще більше зброї й швидко, бо Путін ніколи не піде на умови. Його мета – знищення України. І змусити його піти на якісь умови можливо тільки силою, а не слабкістю,

– наголосив Коваленко.

Яку статистику навели у Forbes

Журналісти Forbes заявили, що окупанти "готують подарунок" до березневих виборів у Росії. Зокрема, ворог планує захопити Куп'янськ на Харківщині.

ЗМІ стверджує, що на цій ділянці фронту російська армія буцімто зосередила 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць, а також 40 тисяч солдатів. Водночас журналісти зазначили, що біля Куп'янська наша держава зосередила 10 бригад – близько 20 тисяч військовослужбовців. Також там стоять сотні танків, бойових машин і гаубиць.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, коментуючи статтю Forbes, зауважив, що запеклі бої на Куп'янському напрямку тривають від лютого 2022 року. Хоча й росіянам вдалося захопити місто, втім восени 2022 року повернули місто під контроль. Відтоді ворог щоденно обстрілює Куп'янський район КАБами, ФАБами, артилерією, РСЗВ, дронами.

Але ЗСУ весь цей час відбивають атаки ворога, ми постійно посилюємо обороноздатність всієї області. Збройні сили готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки. Нам є що протиставити ворогу!

– наголосив Синєгубов.