У своєму телеграмі він опублікував пост. У ньому він поділився думками щодо статті, у якій розповідають про наступ росіян на Куп'янському напрямку.

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Обороноздатність Харківщини постійно посилюють

Як зазначив Олег Синєгубов, на цьому напрямку російське військо наступає з лютого 2022 року. Від початку контрнаступу окупанти не полишають намірів ці території знову відвоювати. За його словами, для ворога це "логістично важливий напрям".

Відтак, російські загарбники щоденно б'ють по ньому: КАБами, ФАБами, артилерією, РСЗВ, дронами. По Куп'янщині, каже він, ворог застосовує весь свій арсенал зброї.

Олег Синєгубов додав, що впродовж понад пів року на всіх ділянках фронту точаться важкі бої. Він наголосив, що ворог веде штурмові дії високої інтенсивності.

Але ЗСУ весь цей час відбивають атаки ворога, ми постійно посилюємо обороноздатність всієї області. Збройні сили готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки. Нам є що протиставити ворогу!

– підкреслив він.

Що пишуть у Forbes щодо наступу на Куп'янськ

Як написали у виданні Forbes 3 лютого, на Куп'янському напрямку російські загарбники зосередили:

500 танків;

понад 600 бойових машин;

сотні гаубиць;

40 тисяч солдатів.

Також журналісти зазначають, що до виборів Владіміра Путіна "шматочок Харківської області став би подарунком". Його диктаторові з Кремля мали б "зробити" російські військові.

Паралельно повідомляють, що поблизу Куп'янська Україна зосередила 10 бригад, що близько 20 тисяч військовослужбовців. Крім того, там стоять сотні танків, бойових броньованих машин і гаубиць. Разом з тим у нас залишається проблема, пов'язана з боєприпасами. Її ми відчуваємо через те, що не отримуємо систематичну військову допомогу від США.

Зауважимо, що Куп'янськ був під російською окупацією. Його ворогу вдалося захопити на початку повномасштабного вторгнення – у лютому 2022 року. У вересні 2022 року, під час контрнаступу на Харківщині, нашим військовим вдалося звільнити населений пункт.