За добу на Куп'янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

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Сирський написав про перерозподіл сил на Куп'янському напрямку

Заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління. Провів оперативні наради. Було розглянуто ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки. З метою вирішення проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів,

– ідеться в повідомленні.

Командувач відзначив, що оперативна обстановка залишається напруженою. Зараз окупанти продовжують штурмові дії високої інтенсивності, постійно підтягують нові резерви, тому на всіх ділянках фронту точаться важкі бої.

Сирський перерахував пріоритети України:

ефективне ведення розвідки;

злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження;

захист наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби;

збереження життя наших військовослужбовців.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Що відбувається під Куп'янськом