За добу на Куп'янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

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Сирський написав про перерозподіл сил на Куп'янському напрямку

Заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління. Провів оперативні наради. Було розглянуто ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки. З метою вирішення проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів,
– ідеться в повідомленні.

Командувач відзначив, що оперативна обстановка залишається напруженою. Зараз окупанти продовжують штурмові дії високої інтенсивності, постійно підтягують нові резерви, тому на всіх ділянках фронту точаться важкі бої.

Сирський перерахував пріоритети України:

  • ефективне ведення розвідки;
  • злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження;
  • захист наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби;
  • збереження життя наших військовослужбовців.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Що відбувається під Куп'янськом

  • 31 січня аналітики Інституту ведення війни написали, що біля Куп'янська росіяни не демонструють здатності проводити широкомасштабні маневри. Якщо на тактичному рівні вони можуть здобути перевагу, то на стратегічному – зась.
  • Імовірно, вони спробують провести там більш широкі механізовані маневри. Основна мета окупантів – лівий берег річки Оскіл та безпосередньо Куп'янськ.
  • Повзучий наступ на Куп'янськ, Авдіївку та Лиман триватиме, вочевидь, до весни. А далі в України може з'явитися вікно можливостей для контрнаступу.