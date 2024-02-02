До того ж захоплене Крохмальне – це не те досягнення, яким росіяни можуть похизуватися, щоб показати результативність наступальної кампанії. Тому, як розповів 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, окупанти спробують тактичні досягнення у районні Куп'янська перетворити на більш широкі механізовані маневри, необхідні для оперативно значущого просування, особливо перед виборами Путіна.

До теми Про що Путіну доведеться звітувати перед виборами: огляд фронту від Світана

Наступальна кампанія ворога стартувала з початку штурму Авдіївки 10 жовтня, а повністю сформувалася по основних напрямках у листопаді 2023 року. З того часу можна було говорити, що росіяни наступають по всіх напрямках та локаціях, які були обрані як "вікно можливостей" для захоплення тієї чи іншої ділянки.

І Лимансько-Куп'янська вісь до них не відноситься. Крохмальне – це не показник. А основна мета – загально лівий берег річки Оскіл та безпосередньо Куп'янськ. Вони не досяжні для них також. Але спробувати, вони спробують,

– сказав Коваленко.

Нагадаємо, 20 січня російські війська просунулися вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна та захопили село Крохмальне Харківської області.

Росіяни провалили наступ

Нещодавно було опубліковано співвідношення результатів 2023 року: скільки територій звільнила Україна та скільки території захопила Росія. Дійсно, росіяни переважають за кількістю захоплених територій. Проте це не рівень області та району – це фактично "відгризання" невеликих шматочків, при чому саме в районі Авдіївки.

Росіяни не тільки не мають можливості продемонструвати якийсь масштабний результат наступальних дій, а вони підкреслюють факт, що маючи майже 470 тисяч особового складу в зоні бойових дій, а це в 3 рази більше, ніж у 2022 році, вони не досягають навіть 10% того результату, якого змогли досягнути у 2022 році під час широкомасштабного наступу, коли в них було 180 тисяч,

– зазначив Олександр Коваленко.

Тоді російські окупанти справді захоплювали області та райони. Зараз же ворог б'ється за село Крохмальне, в якому 5 будинків, і втрачає стільки, скільки погубили під час маршу в Чернігівській області у 2022 році. Це показово демонструє не лише реальні можливості росіян, а й можливості України, коли ворог зазнає більших втрат та має значно менші результати.

Актуальні новини з околиць Авдіївки