К тому же, захваченное Крахмальное – это не то достижение, которым россияне могут похвастаться, чтобы показать результативность наступательной кампании. Поэтому, как рассказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, оккупанты попытаются тактические достижения в районе Купянска превратить в более широкие механизированные маневры, необходимые для оперативно значимого продвижения, особенно перед выборами Путина.

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Наступательная кампания врага стартовала с начала штурма Авдеевки 10 октября, а полностью сформировалась по основным направлениям в ноябре 2023 года. С тех пор можно было говорить, что россияне наступают по всем направлениям и локациям, которые были выбраны как "окно возможностей" для захвата того или иного участка.

И Лиманско-Купянская ось к ним не относится. Крахмальное – это не показатель. А основная цель – обще левый берег реки Оскол и непосредственно Купянск. Они не достижимы для них также. Но попробовать, они попытаются,

– сказал Коваленко.

Напомним, 20 января российские войска продвинулись вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная и захватили село Крахмальное Харьковской области.

Россияне провалили наступление

Недавно было опубликовано соотношение результатов 2023 года: сколько территорий освободила Украина и сколько территории захватила Россия. Действительно, россияне преобладают по количеству захваченных территорий. Однако это не уровень области и района – это фактически "отгрызание" небольших кусочков, причем именно в районе Авдеевки.

Россияне не только не имеют возможности продемонстрировать какой-то масштабный результат наступательных действий, а они подчеркивают факт, что, имея, почти 470 тысяч личного состава в зоне боевых действий, а это в 3 раза больше, чем в 2022 году, они не достигают даже 10% того результата, которого смогли достичь в 2022 году во время широкомасштабного наступления, когда у них было 180 тысяч,

– отметил Александр Коваленко.

Тогда российские оккупанты действительно захватывали области и районы. Сейчас же враг бьется за село Крахмальное, в котором 5 домов, и теряет столько, сколько погубили во время марша в Черниговской области в 2022 году. Это показательно демонстрирует не только реальные возможности россиян, но и возможности Украины, когда враг несет большие потери и имеет значительно меньшие результаты.

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