В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновений.
Смотрите также ВСУ отбили 58 атак противника на разных направлениях: карта боевых действий 25 января
Оккупанты продолжают террор против украинцев. За сутки враг нанес 2 ракетных удара, один из которых управляемой авиационной ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области.
Также оккупанты нанесли 85 авиационных ударов, осуществили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и населенных пунктах. К сожалению, есть раненые. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура. Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов.
Ночью российские оккупанты снова атаковали "Шахедами", использовав 25 таких дронов. Силы ПВО сбили 11 целей.
Какова ситуация на фронте
Украинские воины продолжают наносить врагу потери
ВСУ продолжают наносить российским захватчикам потерь в живой силе и технике, истощают оккупантов вдоль всей линии фронта:
- В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
- Подразделения ракетных войск нанесли удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средствах и станции радиоэлектронной борьбы противника.
- Силы ГУР МО Украины уничтожили ракетный катер 41 бригады ракетных катеров черноморского флота России в западной части временно оккупированного Крыма.
- Всего за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 830 оккупантов. Потери врага в живой силе выросли 387 060.