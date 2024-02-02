В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновений.

Смотрите также ВСУ отбили 58 атак противника на разных направлениях: карта боевых действий 25 января

Оккупанты продолжают террор против украинцев. За сутки враг нанес 2 ракетных удара, один из которых управляемой авиационной ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области.

Также оккупанты нанесли 85 авиационных ударов, осуществили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и населенных пунктах. К сожалению, есть раненые. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура. Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов.

Ночью российские оккупанты снова атаковали "Шахедами", использовав 25 таких дронов. Силы ПВО сбили 11 целей.

Какова ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях в зоне ответственности ОСГВ "Север" оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" наши защитники отбили 5 атак врага возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники отбили атаку противника вблизи Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг до сих пор пытается окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 вражеских атак в районе Авдеевки и еще 6 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 11 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ отбили атаку оккупантов в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий.

Украинские воины продолжают наносить врагу потери

ВСУ продолжают наносить российским захватчикам потерь в живой силе и технике, истощают оккупантов вдоль всей линии фронта: