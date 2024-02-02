У Генштабі повідомили, що впродовж минулої доби відбулося 63 бойових зіткнень.
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Окупанти продовжують терор проти українців. За добу ворог завдав 2 ракетних удари, один з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області.
Також окупанти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах. На жаль, є поранені. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура. Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів.
Вночі російські окупанти знову атакували "Шахедами", використавши 25 таких дронів. Сили ППО збили 11 цілей.
Яка ситуація на фронті
Українські воїни продовжують завдавати ворогу втрат
ЗСУ продовжують завдавати російським загарбникам втрат в живій силі та техніці, виснажують окупантів вздовж всієї лінії фронту:
- Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
- Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.
- Сили ГУР МО України знищили ракетний катер 41 бригади ракетних катерів чорноморського флоту Росії в західній частині тимчасово окупованого Криму.
- Загалом впродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 830 окупантів. Втрати ворога у живій силі зросли 387 060.