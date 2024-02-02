У Генштабі повідомили, що впродовж минулої доби відбулося 63 бойових зіткнень.

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Окупанти продовжують терор проти українців. За добу ворог завдав 2 ракетних удари, один з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області.

Також окупанти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах. На жаль, є поранені. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура. Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів.

Вночі російські окупанти знову атакували "Шахедами", використавши 25 таких дронів. Сили ППО збили 11 цілей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" наші захисники відбили 5 атак ворога біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог досі намагається оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 ворожих атак в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 11 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили атаку окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій.

Українські воїни продовжують завдавати ворогу втрат

ЗСУ продовжують завдавати російським загарбникам втрат в живій силі та техніці, виснажують окупантів вздовж всієї лінії фронту: