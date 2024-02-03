Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

Сили оборони відбили атаки біля Синьківки: дивіться на карті

Росіяни атакували в районі Тернів: дивіться на карті

Ворог атакував біля Богданівки: дивіться на карті

Росіяни намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті

ЗСУ стримує наступ противника біля Георгіївки: дивіться на карті

Атаку росіян біля Золотої Ниви відбито: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Росіяни атакували в напрямку Роботиного: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 складах боєприпасів та 1 артилерійському засобу противника.