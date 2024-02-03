Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Цікаво
Вночі Росія атакувала 14 "Шахедами" і 2 ракетами: де та скільки цілей збила ППО Яка ситуація на Сході України На Куп'янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. Сили оборони відбили атаки біля Синьківки: дивіться на карті На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районі Тернів Донецької області. Росіяни атакували в районі Тернів: дивіться на карті На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області. Ворог атакував біля Богданівки: дивіться на карті
На
Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.
Так, Сили оборони протягом минулої доби
відбили 29 атак ворога в районі Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Росіяни намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак. ЗСУ стримує наступ противника біля Георгіївки: дивіться на карті На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області. Атаку росіян біля Золотої Ниви відбито: дивіться на карті Що відбувається на Півдні На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Росіяни атакували в напрямку Роботиного: дивіться на карті На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Як змінився фронт на інших напрямках На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці
Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 складах боєприпасів та 1 артилерійському засобу противника.