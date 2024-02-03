За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений. В целом враг нанес 2 ракетных и 86 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Какова ситуация на Востоке Украины

Силы обороны отбили атаки возле Синьковки: смотрите на карте

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Враг атаковал возле Богдановки: смотрите на карте

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Что происходит на Юге

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Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 складах боеприпасов и 1 артиллерийском средства противника.