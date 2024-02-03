За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений. В целом враг нанес 2 ракетных и 86 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Какова ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении отражено 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Силы обороны отбили атаки возле Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов в районе Тернов Донецкой области.

Россияне атаковали в районе Тернов: смотрите на карте

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника вблизи Богдановки и Клещиевки Донецкой области.

Враг атаковал возле Богдановки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Россияне пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 7 атак.

ВСУ сдерживает наступление противника возле Георгиевки: смотрите на карте

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Атака россиян возле Золотой Нивы отбита: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника в районе Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Россияне атаковали в направлении Работиного: смотрите на карте

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий.

В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как изменился фронт на других направлениях

На Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 складах боеприпасов и 1 артиллерийском средства противника.