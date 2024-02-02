Майже за два роки повномасштабної війни втрати так званої "другої армії світу" сягають 387 060 особового складу. Варто зазначити, що ці дані є приблизними, адже підрахувати точну кількість загиблих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

Цікаво 400 окупантів на кожен кілометр, – дипломатка України в ОБСЄ про шалені втрати Росії

Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

особового складу – близько 387 060 (+830) осіб,

танків – 6 331 (+9),

бойових броньованих машин – 11 792 (+19),

артилерійських систем – 9 274 (+46),

РСЗВ – 978 (+2),

засоби ППО – 663 (+0),

літаків – 332 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7146 (+5),

крилаті ракети – 1847 (+0),

кораблі /катери – 24 (+1),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12316 (+49),

спеціальна техніка – 1470 (+8).



Втрати ворога на 2 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Варто зазначити, що впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Окрім того, підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Як оцінюють втрати Росії у ЦРУ

Глава американської розвідки Вільям Бернс повідомив, що ЦРУ оцінює втрати Росії у повномасштабній війні близько у 315 тисяч окупантів. У цю кількість входять як ліквідовані росіяни, так і поранені. Окрім того, він зазначив, що ЗСУ також знищили дві третини довоєнних танкових запасів Кремля.

Глава ЦРУ також звернув увагу на те, що хвалена десятиліттями програма військової модернізації Владіміра Путіна зійшла нанівець. За словами Бернса, все це – прямий результат "доблесті та майстерності українських солдатів, підкріплений підтримкою Заходу".