У щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, що на виконання цього завдання Путін кине багато сил і засобів.

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Удари по Бельбеку

Полковник запасу зазначив, що "Бельбек" – серйозний аеродром у Криму, який окупанти використовують, зокрема, для зльоту та обслуговування авіації, яка працює по Запорізькому та Херсонському напрямках.

Тому це серйозна, жирна ціль,

– наголосив Світан.

За його словами, те, що наші ракети до нього дійшли, свідчить і про те, що ППО противника не просто дірява – її не існує. А наші Повітряні сили знайшли ключ, щоб розкрити російську систему ППО, принаймні по західному берегу Криму.

Путін окреслив завдання на фронті до виборів

Світан зауважив, що останні декілька тижнів йдуть обстріли по мирному населенню в Донецьку, яке, зокрема, чекає повернення України. Тепер став зрозумілий мотив, чому росіяни це роблять.

За його словами, окупанти створювали інформаційну "подушку" під передвиборче завдання російського диктатора.

Він (Путін – 24 Канал) його конкретно окреслив – відсунути лінію фронту від Донецька,

– сказав полковник запасу.

Тобто, пояснив Світан, стоїть завдання до перевиборів Путіна взяти Авдіївку. І найближчим часом максимальну кількість сил та засобів росіяни кинуть саме на цей напрямок. Адже главі Кремля доведеться перед виборами за неї звітувати.

ЗСУ відбили втрачені позиції біля Горлівки

Полковник запасу заявив, що на північний захід від Горлівки є терикони та промислові підприємства. Що саме взяли наші війська під контроль – складно сказати.

За його словами, росіяни контролюють висоти Горлівки. А саме місто є однією з панівних висот. Ми туди й прагнемо.

По низинах рухаємося, по териконах,

– зазначив Світан.

Він зауважив, що якщо буде можливість, то доцільно взяти під контроль північ та північний захід Горлівки. Це панівна висота, тоді далі можна буде розвивати певні наступальні дії – як мінімум у бік Сіверська, Лисичанська, Попасної. Стосується це і Бахмута, адже з Горлівки назад можна буде йти, щоб прикрити населені пункти, які ми вже звільнили.

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