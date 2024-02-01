Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов оцінив кількість російських солдатів, які наразі воюють проти нашої армії. За словами Буданова така кількість не допоможе окупантам досягнути успіхів у війні.

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Буданов назвав кількість росіян на фронті

За оцінками Буданова, на тимчасово окупованих українських територіях перебуває понад півмільйона російських військових. Водночас він наголосив, що не бачить великого потенціалу для пересування росіян на лінії фронту в короткостроковій перспективі.ʼ

Водночас начальник ГУР МО був рішучий у своїй впевненості у повній перемозі України над Росією, попри занепокоєння щодо втоми українських військ, переваги Росії у внутрішньому військовому виробництві та відсутності руху на передовій.

За його словами, наступні шість місяців будуть цікавими, оскільки в цей період закінчиться поточний поштовх Росії на лінії фронту. На думку Буданова, війна закінчиться тільки одним шляхом.

Встановлення справедливості – ось чим це закінчиться. Поверненням втраченого,

– заявив він.

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