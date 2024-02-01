Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов оценил количество российских солдат, которые сейчас воюют против нашей армии. По словам Буданова такое количество не поможет оккупантам достичь успехов в войне.
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Буданов назвал количество россиян на фронте
По оценкам Буданова, на временно оккупированных украинских территориях находится более полумиллиона российских военных. В то же время он подчеркнул, что не видит большого потенциала для передвижения россиян на линии фронта в краткосрочной перспективе
В то же время начальник ГУР МО был решителен в своей уверенности в полной победе Украины над Россией, несмотря на беспокойство относительно усталости украинских войск, преимущества России во внутреннем военном производстве и отсутствие движения на передовой.
По его словам, следующие шесть месяцев будут интересными, поскольку в этот период закончится текущий толчок России на линии фронта. По мнению Буданова, война закончится только одним путем.
Установление справедливости – вот чем это закончится. Возвращением утраченного,
– заявил он.
Глава ГУР дал интервью журналистам: самое интересное из разговора
- Глава ГУР Кирилл Буданов предположил, что новое контрнаступление Украины начнется уже весной 2024 года. Кроме того, он сказал, что наступление России скоро будет "полностью исчерпано", оставляя поле боя открытым для атаки Украины.
- Также глава украинской разведки Кирилл Буданов предположил, что атаки на российскую инфраструктуру могут усилиться. По его словам, гипотетически существует план, по которому все это происходит, однако он отказался раскрывать его журналистам.
- Кроме того, Буданов высказался о судьбе печально известного Крымского моста. Глава ГУР МО сказал, что "пылать там нечему, он должен закончить свое существование", и выразил надежду, что это событие уже может произойти в 2024 году.