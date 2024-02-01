Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов оценил количество российских солдат, которые сейчас воюют против нашей армии. По словам Буданова такое количество не поможет оккупантам достичь успехов в войне.

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Буданов назвал количество россиян на фронте

По оценкам Буданова, на временно оккупированных украинских территориях находится более полумиллиона российских военных. В то же время он подчеркнул, что не видит большого потенциала для передвижения россиян на линии фронта в краткосрочной перспективе

В то же время начальник ГУР МО был решителен в своей уверенности в полной победе Украины над Россией, несмотря на беспокойство относительно усталости украинских войск, преимущества России во внутреннем военном производстве и отсутствие движения на передовой.

По его словам, следующие шесть месяцев будут интересными, поскольку в этот период закончится текущий толчок России на линии фронта. По мнению Буданова, война закончится только одним путем.

Установление справедливости – вот чем это закончится. Возвращением утраченного,

– заявил он.

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