Противник продовжує нарощувати сили та засоби, а також збільшив удари КАБами. Детальніше 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

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"Оперативна ситуація на фронті ускладнюється. Ворог підвозить дедалі більші резерви, щоб проводити наступальні операції. Це стало очевидним з урахуванням того, що вони роблять останніх декілька тижнів. Так, збільшилися атаки КАБами по прифронтових селах на х-10", – підкреслив боєць.

За період великої війни командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" спостерігав декілька разів схожу тактику перед спробами російських штурмів. Попри це, Сили оборони України роблять все можливе, аби стримати ворога та знищити найбільшу кількість особового складу та техніки, що в наших воїнів виходить якнайкраще.

Зауважте! Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш також наголошував, що росіяни активніше скидають КАБи на Авдіївську громаду – понад 50 – 60 авіабомбових ударів на добу.

Активно застосовуються снаряди з КНДР

Андрій Отченаш розповів, що військові фіксують нові постачання боєприпасів з Росії. Велика ймовірність, що снаряди надала країні-агресорці Північна Корея. Хоч їх поставили у великій кількості, якість очевидно шкутильгає.

Була навіть ситуація, коли мені дуже пощастило. Я вийшов надвір з бліндажа, щоб зробити маніпуляції з коптером і дуже близесенько прилетів снаряд. Слава Богу не зірвався,

– зазначив захисник.

Є своєрідний звук, коли снаряд летить дуже швидко та дуже близько до військового – він починає не свистіти, а шурхотіти. Почувши гук, Андрій встигнув лягти на землю, і боєприпас, на щастя, не вибухнув. І так було неодноразово.

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