Північна Корея масово постачає Росії артилерійські снаряди калібру 152 мм. Однак їхня якість росіян зовсім не влаштовує.

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Що не так зі снарядами КНДР

Ворожі пропагандистські канали відкрито заявляють про низьку якість північнокорейських боєприпасів. Російські артилеристи стверджують, що дальність стрільби в однакових зовні снарядах відрізняється. Причина полягає у недоліках комплектації метальних зарядів NDT-3.

Загарбники вирішили їх протестували. Вони порівняли між собою 5 випадково обраних боєприпасів КНДР з однаковим маркуванням. Як з'ясувалося, у метальних зарядах не завжди присутній розміднювач. Мовиться про моток свинцевого або олов’яного дроту, який призначений для видалення зі ствола гармати міді, що осіла від ведучого пояска снаряда.

Також окупанти знайшли в зарядах явні відмінності порохів за кольором. Це теж може опосередковано свідчити про різницю його згоряння. Ба більше, кількість самого пороху у багатьох снарядах теж відрізнялася.

Крім цього росіяни виявили сліди відкриття герметизуючих кришок. Від цього теж могла погіршитися якість пороху, якщо всередину потрапила волога.

На думку окупантів, всі ці фактори вплинули на різницю дальності польоту артилерійських боєприпасів КНДР.

Північнокорейські боєприпаси / Фото з соцмереж

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