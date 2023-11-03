Нічого хорошого у мільйоні снарядів для ворога, звісно, немає. Утім, як припустив військовий експерт Павло Нарожний 24 Каналу, принципово це не може змінити перебіг війни.
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Чи змінить допомога Росії від КНДР ситуацію на фронті
Керівник Головного управління ракетних військ, артилерії та безпілотних систем Генштабу Сергій Баранов заявив, що українські захисники ведуть успішну контрбатарейну боротьбу. У деяких випадках артилерійські системи ворога знищуються щойно виходять на вогневі позиції.
Крім того, й російські воєнкори бідкаються, що окупанти бояться виходити на вогневі позиції, щоб не отримати удар у відповідь.
Нічого гарного у цьому мільйоні снарядів немає, але принципово хід війни він ніяк не змінить,
– підсумував військовий експерт.
Нарожний про допомогу Росії від КНДР: дивіться відео
Постачання північнокорейської зброї Росії: що відомо
- У національній розвідувальній службі Південної Кореї повідомили, що з серпня 2023 року КНДР здійснила 10 постачань озброєння до Росії. За цей час Пхеньян передав Москві близько мільйона снарядів.
- У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що ситуація щодо точної кількості переданих Північною Кореєю снарядів постійно уточнюється. Утім, ГУР знає номенклатуру, яку передала КНДР.
- Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов зазначив, що запаси Північної Кореї є значними, але не безмежними. Лише Пхеньян не зможе покривати потреби Кремля в артилерійських снарядах для ведення війни в Україні.