Северная Корея массово снабжает Россию артиллерийскими снарядами калибра 152 мм. Однако их качество россиян совсем не устраивает.

Читайте также Получили гаубицы времен Второй мировой войны: помогает ли россиянам оружие из КНДР

Что не так со снарядами КНДР

Вражеские пропагандистские каналы открыто заявляют о низком качестве северокорейских боеприпасов. Российские артиллеристы утверждают, что дальность стрельбы в одинаковых снаружи снарядах отличается. Причина состоит в недостатках комплектации метательных зарядов NDT-3.

Захватчики решили протестировать. Они сравнили между собой 5 случайно выбранных боеприпасов КНДР с одинаковой маркировкой. Как выяснилось, в метательных зарядах не всегда присутствует разбавитель. Речь идет о мотке свинцовой или оловянной проволоки, которая предназначена для удаления из ствола пушки меди, осевшей от ведущего пояска снаряда.

Также оккупанты нашли в зарядах явные отличия порохов по цвету. Это тоже может косвенно свидетельствовать о разности его сгорания. Более того, количество самого пороха во многих снарядах тоже отличалось.

Кроме этого россияне обнаружили следы открытия герметизирующих крышек. От этого тоже могло ухудшиться качество пороха, если внутрь попала влага.

По мнению оккупантов, все эти факторы повлияли на разницу дальности полета артиллерийских боеприпасов КНДР.

Северокорейские боеприпасы / Фото из соцсетей

Другие новости о сотрудничестве России с КНДР