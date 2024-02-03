Противник продолжает наращивать силы и средства, а также увеличил удары КАБами. Подробнее 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

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"Оперативная ситуация на фронте осложняется. Враг подвозит большие резервы, чтобы проводить наступательные операции. Это стало очевидным с учетом того, что они делают последние несколько недель. Так, увеличились атаки КАБами по прифронтовым деревням на х-10", – подчеркнул боец.

За период большой войны командир экипажа БпЛА "Кара небесная" наблюдал несколько раз похожую тактику перед попытками российских штурмов. Несмотря на это, Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы сдержать врага и уничтожить наибольшее количество личного состава и техники, что у наших воинов получается лучше.

Заметьте! Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш также отмечал, что россияне активнее сбрасывают КАБы на Авдеевскую громаду – более 50 – 60 авиабомбовых ударов в сутки.

Активно применяются снаряды из КНДР

Андрей Отченаш рассказал, что военные фиксируют новые поставки боеприпасов из России. Большая вероятность, что снаряды предоставила стране-агрессору Северная Корея. Хотя их поставили в большом количестве, качество очевидно хромает.

Была даже ситуация, когда мне очень повезло. Я вышел на улицу из блиндажа, чтобы сделать манипуляции с коптером и очень близко прилетел снаряд. Слава Богу не взорвался,

– отметил защитник.

Есть своеобразный звук, когда снаряд летит очень быстро и очень близко к военному – он начинает не свистеть, а шуршать. Услышав гул, Андрей успел лечь на землю, и боеприпас, к счастью, не взорвался. И так было неоднократно.

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