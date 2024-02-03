За сутки на Купянском направлении отражено 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.
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Сырский написал о перераспределении сил на Купянском направлении
Заслушал доклады командиров непосредственно на пунктах управления. Провел оперативные совещания. Были рассмотрены вероятные сценарии действий противника с учетом результатов ведения разведки. С целью решения проблемных вопросов, которые критически важны для устойчивости обороны, были отданы необходимые указания и проведено перераспределение сил и средств,
– говорится в сообщении.
Командующий отметил, что оперативная обстановка остается напряженной. Сейчас оккупанты продолжают штурмовые действия высокой интенсивности, постоянно подтягивают новые резервы, поэтому на всех участках фронта идут тяжелые бои.
Сырский перечислил приоритеты Украины:
- эффективное ведение разведки;
- слаженное применение всех средств огневого поражения;
- защита наших подразделений средствами радиоэлектронной борьбы;
- сохранение жизни наших военнослужащих.
Какова ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте
Что происходит под Купянском
- 31 января аналитики Института ведения войны написали, что возле Купянска россияне не демонстрируют способности проводить широкомасштабные маневры. Если на тактическом уровне они могут получить преимущество, то на стратегическом – нет.
- Вероятно, они попытаются провести там более широкие механизированные маневры. Основная цель оккупантов – левый берег реки Оскол и непосредственно Купянск.
- Ползучее наступление на Купянск, Авдеевку и Лиман продлится, очевидно, до весны. А дальше у Украины может появиться окно возможностей для контрнаступления.