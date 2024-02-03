За сутки на Купянском направлении отражено 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

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Сырский написал о перераспределении сил на Купянском направлении

Заслушал доклады командиров непосредственно на пунктах управления. Провел оперативные совещания. Были рассмотрены вероятные сценарии действий противника с учетом результатов ведения разведки. С целью решения проблемных вопросов, которые критически важны для устойчивости обороны, были отданы необходимые указания и проведено перераспределение сил и средств,

– говорится в сообщении.

Командующий отметил, что оперативная обстановка остается напряженной. Сейчас оккупанты продолжают штурмовые действия высокой интенсивности, постоянно подтягивают новые резервы, поэтому на всех участках фронта идут тяжелые бои.

Сырский перечислил приоритеты Украины:

эффективное ведение разведки;

слаженное применение всех средств огневого поражения;

защита наших подразделений средствами радиоэлектронной борьбы;

сохранение жизни наших военнослужащих.

Какова ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Что происходит под Купянском