Купол Верховной Рады отремонтируют за 7 миллионов гривен

Ремонт купола парламента начали месяц назад. Завершить планируют до сентября, когда депутаты снова соберутся на заседание.

За это время покрасят заржавевшие детали металлического каркаса и заменят стекло, которое фирма-подрядчик привезет из Польши.

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Тендер на реставрацию купола в июне выиграла строительная фирма "Возрождение". Она же, к слову, ремонтировала и соседний с Радой Мариинский дворец.

Сам металлический каркас будет еще стоять и стоять. Но стекло, вы же сами понимаете, стареет быстрее, чем металл. Есть просто внешние факторы – град, дождь, молния,

– прокомментировал строитель реставрационной фирмы "Возрождение" Андрей Жилинский.

Видео: комментарий относительно реставрационных работ купола Верховной Рады

Купол Рады возвели в 1937 году, а последний раз ремонтировали его 45 лет назад. Нынешний ремонт обойдется бюджету в 7 миллионов гривен.