Купол Верховної Ради відремонтують за 7 мільйонів гривень

Ремонт купола парламенту почали місяць тому. Завершити планують до вересня, коли депутати знову зберуться на засідання.

За цей час пофарбують заіржавілі деталі металевого каркасу і замінять скло, яке фірма-підрядник привезе з Польщі.

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Тендер на реставрацію куполу в червні виграла будівельна фірма "Відродження". Вона ж, до слова, ремонтувала і сусідній з Радою Маріїнський палац.

Сам металевий каркас буде ще стояти і стояти. Але скло, ви ж самі розумієте, старішає швидше, ніж метал. Є просто зовнішні фактори – град, дощ, молнія,

– прокоментував будівельник реставраційної фірми "Відродження" Андрій Жилинський.

Відео: коментар щодо реставраційних робіт купола Верховної Ради

Купол Ради звели у 1937 році, а востаннє ремонтували його аж 45 років тому. Теперішній ремонт обійдеться бюджету у 7 мільйонів гривень.