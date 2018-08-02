Купол Верховної Ради відремонтують за 7 мільйонів гривень
Ремонт купола парламенту почали місяць тому. Завершити планують до вересня, коли депутати знову зберуться на засідання.
За цей час пофарбують заіржавілі деталі металевого каркасу і замінять скло, яке фірма-підрядник привезе з Польщі.
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Тендер на реставрацію куполу в червні виграла будівельна фірма "Відродження". Вона ж, до слова, ремонтувала і сусідній з Радою Маріїнський палац.
Сам металевий каркас буде ще стояти і стояти. Але скло, ви ж самі розумієте, старішає швидше, ніж метал. Є просто зовнішні фактори – град, дощ, молнія,
– прокоментував будівельник реставраційної фірми "Відродження" Андрій Жилинський.
Відео: коментар щодо реставраційних робіт купола Верховної Ради
Купол Ради звели у 1937 році, а востаннє ремонтували його аж 45 років тому. Теперішній ремонт обійдеться бюджету у 7 мільйонів гривень.