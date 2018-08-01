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У Верховній Раді хочуть заборонити журналістам знімати депутатів без їхнього дозволу

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Журналістам можуть заборонити знімати народних депутатів без їхнього дозволу
Журналістам можуть заборонити знімати народних депутатів без їхнього дозволу / Ілюстративне фото

Регламентний комітет Верховної Ради пропонує заборонити знімати народних депутатів без їхньої згоди. Окрім того, пропонується вилучати у журналістів відеоматеріали, якщо вони були зроблені після заборони народного обранця.

Про це свідчить лист за підписом голови комітету Павла Пинзеника, який опублікувала у Facebook керівниця комітету з питань свободи слова Ольга Червакова.

Так, регламентний комітет погодився, що робота акредитованих у парламенті ЗМІ має бути відкритою, проте на зйомку має бути згода політика. Аргументуючи свою позицію, комітет посилається на статтю 307 Цивільного Кодексу України, згідно з якою, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою.

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Зйомка, яка проводиться відкрито, має бути не прихованою (не таємною) для особи, щодо якої здійснюється ця зйомка. Припускається зйомка особи без її згоди, якщо вона проводиться, зокрема, відкрито в публічних місцях, поки особа, яку знімають на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку не висловить своє заперечення щодо цього, у такому разі зйомка повинна бути припинена, а моменти запису з участю цієї особи вилучені,
– мовиться в листі.

У регламентному комітеті також наголосили, що "виконання журналістами своїх професійних обов'язків не повинно виходити за межі конституційних принципів, згідно з якими, не допускається збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди". При цьому не уточнюється, чи є розмова народного депутата в кулуарах парламенту конфіденційною інформацією.

Окрім того, комітет вказав на необхідність передбачити у будівлі парламенту прес-центр для роботи журналістів на третьому поверсі та зобов'язати медійників представлятися і пред'являти редакційне посвідчення під час спілкування з народними депутатами.

Тобто комітет з питань регламенту вважає законним і правильним те, що Кримінальним Кодексом трактується як злочин, а Конституцією і законом про інформацію – як цензура!,
– прокоментувала лист Червакова.

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Народна обраниця зазначила, що 171 стаття Кримінального кодексу України чітко говорить, що за незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів загрожує до 3 років в’язниці, а за вплив у будь-якій формі на журналіста задля перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків – 4 роки.

 

Теги: Новини України журналісти Новини політики Медіа ЗМІ Верховна Рада
Джерело: 24 канал
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